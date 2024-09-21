Galatasaray Derbi İçin Kadıköy'de

Spor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi için Ülker Stadyumu'na geldi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray saat 20.00'de Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılılar derbinin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanan sarı-kırmızılı kafile, buradan Kadıköy'e hareket etti ve yoğun güvenlik önlemleriyle mücadelenin oynanacağı Ülker Stadyumu'na geldi. - İSTANBUL