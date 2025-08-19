Galatasaray, Derrick Köhn'ü Union Berlin'e Göndermeye Hazır

GALATASARAY, 26 yaşındaki Alman sol bek Derrick Köhn'ün transferi konusunda Bundesliga temsilcisi Union Berlin ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Derrick Arthur Köhn'ün transferi konusunda 1. FC Union Berlin e.V. kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre 1. FC Union Berlin e.V., şirketimize 4.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ile 500.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi gerçekleştirecektir. Futbolcunun ileride başka bir kulübe transferi halinde; 1. FC Union Berlin e.V., bu transferden elde edeceği toplam transfer gelirinden 2.000.000 Euro düşüldükten sonra kalan tutarın %20'sini sonraki satıştan pay olarak şirketimize ödeyecektir."

Galatasaray'da toplamda 19 maçta forma giyen Derrick Köhn, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.