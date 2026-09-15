Galatasaray divan kurulu yarın toplanıyor, başkan Özbek sunum yapacak
Galatasaray Kulübünün eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın saat 13.30'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak. Başkan Dursun Özbek'in gelecek dönem çalışmalarına ilişkin sunum yapacağı toplantıda marka-logo hakkında bilgilendirme de yapılacak.
Galatasaray Kulübünün eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı, yarın yapılacak.
Divan kurulundan yapılan açıklamaya göre Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlenecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.
Kulüp başkanı Dursun Özbek'in gelecek dönem çalışmalarıyla ilgili sunum gerçekleştireceği toplantıda, kulübün kullanımında olan marka-logo hakkı konusunda bilgilendirmede bulunulacak.
Tüzük gereği bu ay yapılması gereken kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait bağımsız denetimden geçmiş yıllık konsolide mali rapor ve denetim kurulu raporu ekim ayında sunulacak.
Kaynak: AA
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