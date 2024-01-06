 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Galatasaray Ekmas, TOFAŞ'ı 95-76 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray Ekmas, TOFAŞ'ı 95-76 mağlup etti

Galatasaray Ekmas, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında TOFAŞ'ı 95-76 mağlup etti. Galatasaray Ekmas, maçın ilk dakikalarında Yeboah ve Bost'un basketleriyle 6 sayı fark yakaladı. Ancak TOFAŞ, hızlı bir şekilde toparlanarak skoru dengeledi. İki takım da uzun süreli seri yapmasına izin vermezken, TOFAŞ son dakikaya girilirken farkı tek sayıya indirdi. Ancak Galatasaray Ekmas, Sadık Emir Kabaca'nın performansıyla farkı açarak ilk çeyreği önde tamamladı. İkinci çeyrekte de Galatasaray Ekmas üstünlüğünü sürdürdü ve soyunma odasına 56-35 önde gitti. Üçüncü çeyrekte de Galatasaray Ekmas farkı koruyarak mücadeleyi 95-76 kazandı.

Galatasaray Ekmas, TOFAŞ\'ı 95-76 mağlup etti
06.01.2024 - 17:47,
Abone Ol

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Berk Kurtulmuş

Galatasaray Ekmas: Bost 26, Radebaugh 15, Yeboah 12, McCormack 10, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca 12, Prepelic 20, Buğrahan Tuncer, Efe Vatan

TOFAŞ: Winston 6, Denmon 11, Tolga Geçim 8, Sakic 12, Wiley 16, Özgür Cengiz 5, Homesley 8, Ege Demir 2, Mustafa Kurtuldum 8

1. Periyot: 24-21

Devre: 56-35

3. Periyot: 74-57

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray Ekmas, TOFAŞ'ı 95-76 mağlup etti.

Galatasaray Ekmas karşılaşmanın ilk dakikalarında Yeboah ve Bost'un basketleri sonrası 6 sayı fark yakaladı. Kısa sürede toparlanan TOFAŞ peş peşe gelen sayılar sonrası 4. dakikada skoru 8-6 yaptı. İki takım da birbirlerinin uzun süreli seri yapmasına izin vermezken pota altını iyi değerlendiren TOFAŞ, son dakikaya girilirken farkı tek sayıya (20-19) indirdi. Sarı-kırmızılı ekip Sadık Emir Kabaca'nın son dakika içindeki performansıyla 4 sayı daha üretti ve ilk çeyreği 24-21 önde noktaladı.

İkinci çeyreğin ilk dakikaları iki takımın karşılıklı üç sayılık basketlerine sahne olurken; TOFAŞ, Wiley'in basketi sonrası farkı bir kez daha tek sayıya düşürse de (29-28) Galatasaray Ekmas kısa sürede 6-0'lık bir seri yaparak skoru 38-30'a getirdi. TOFAŞ'ın farkı azaltma girişimlerine kısa sürede karşılık vererek aranın kapanmasına izin vermeyen ev sahibi ekip, Prepelic'in üç sayılık basketleri sonrası farkı 15 sayıya yükseltti (50-35). Etkili savunmasının yanı sıra dış atışlarda isabetli oynayan sarı-kırmızılılar soyunma odasına 56-35 üstünlükle gitti.

Bost ve Prepelic'in üst üste üçlükleriyle ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray Ekmas, kısa sürede skoru 70-42'ye getirdi. Savunmada direncini kaybetmeyen sarı-kırmızılı ekip, Radebaugh'un faul atışları sonrasında farkı 30 sayıya yükseltmeyi (74-44) başardı. Bir süre sonra savunmada toparlanmaya başlayan TOFAŞ, kalan bölümde 13-0'lık bir seri yaparak arayı önemli ölçüde kapatsa da sarı-kırmızılı ekip mücadelenin üçüncü çeyreğini 74-57 galip tamamladı.

Aynı performansı devam ettirmeye çalışan TOFAŞ karşısında Prepelic'in üç sayılık basketiyle son çeyreğe başlayan Galatasaray Ekmas, rakibinin daha fazla arayı kapatmasına izin vermedi. TOFAŞ'ın hücumdaki top kayıplarını değerlendirerek üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, mücadeleyi 95-76 kazandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Basketbol Süper Ligi, Galatasaray, Sigorta, Türkiye, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Ekmas, TOFAŞ'ı 95-76 mağlup etti - Son Dakika


17:25
Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirlerini takipten çıktı Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirlerini takipten çıktı
16:32
Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05
Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
16:01
Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu
15:53
Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37
6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:34
Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar

Son Dakika
17:25 Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirlerini takipten çıktı
16:32 Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05 Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
16:01 Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu
15:53 Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:34 Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar
15:29 Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu "Skolyoz hastalığı tarih oldu" diyerek mucize ameliyatı anlattı
15:02 Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 18:18:08. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray Ekmas, TOFAŞ'ı 95-76 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement