Galatasaray, EMS Yapı Sivasspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
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Galatasaray, EMS Yapı Sivasspor'u 2-0 Yendi

Galatasaray, EMS Yapı Sivasspor\'u 2-0 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray'ın gollerini Ziyech ve Mertens attı.

05.05.2024 19:57  Güncelleme: 20:14
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Stat: RAMS Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Esat Sancaktar, Serkan Olguncan

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Poungouras, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Charisis, İbrahim Akdağ, Bartuğ Elmaz, Koita, Manaj

Goller: Dk. 11 Ziyech, Dk. 38 Mertens (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 28 Uğur Çiftçi (EMS Yapı Sivasspor)

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

11. dakikada Kerem Demirbay'ın ara pasında ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, bekletmeden meşin yuvarlağı penaltı noktasına çevirdi. Icardi'nin boşalttığı alana geriden koşu yapan Ziyech, tek vuruşta ağları havalandırdı: 1-0.

22. dakikada Köhn'ün pasında topla buluşan Mertens, ceza sahası dışı sol çaprazından orta açtı. Kerem Demirbay'ın arka direkteki kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

26. dakikada Köhn'ün pasında topla buluşan Icardi, bekletmeden Torreira'ya meşin yuvarlağı aktardı. Uruguaylı oyuncunun ceza yayından çektiği şutta top, üstten auta gitti.

34. dakikada Bartuğ Elmaz'ın pasında topla buluşan Koita, ceza sahası içi sol çaprazından şut çekti. Muslera, bu pozisyonda meşin yuvarlağı kontrol etti.

38. dakikada Köhn'ün pasında sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı penaltı noktasına doğru çevirdi. Icardi'nin bıraktığı topta Mertens, altıpas çizgisi üzerinde meşin yuvarlağa dokunarak fileleri havalandırdı: 2-0.

Müsabakanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, EMS Yapı Sivasspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika

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