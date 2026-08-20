Galatasaray Erzurumspor ile Karşılaşacak - Son Dakika
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Galatasaray Erzurumspor ile Karşılaşacak

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Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında Erzurumspor FK'ya konuk oluyor. Maç 21:30'da.

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Erzurumspor FK'ye konuk olacak.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak.

Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona iç sahada Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalarak başladı.

Beş sezonun ardından Süper Lig'e dönen Erzurumspor FK ise ilk hafta Amed Sportif Faaliyetler'e deplasmanda 3-0 yenildi.

Son iki deplasmandan mağlubiyetle döndü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son iki deplasman maçından yenilgiyle ayrıldı.

Geçen sezon 32. haftada Samsunspor'a 4-1 ve 34. haftada da Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, böylece ligde konuk olduğu son iki maçtan puan alamadan döndü.

Geçen sezonki bütün mağlubiyetleri deplasmanda

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de geçen sezonki bütün mağlubiyetlerini deplasmanda yaşadı.

Geçen sezon dış sahadaki 17 lig maçında 11 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 5 kez de rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, söz konusu karşılaşmalarda 31 kez fileleri havalandırırken, 16 kez topu ağlarından çıkardı.

Galatasaray, 2025-2026 sezonunda ligde Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor, Samsunspor ve Kasımpaşa'ya yenildi.

Erzurumspor FK ile 5. randevu

Galatasaray, Süper Lig'de Erzurumspor FK ile 5. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takım, daha önce "Büyükşehir Belediye Erzurumspor" ismiyle Süper Lig'de yer alan rakibine karşı oynadığı 4 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

İki takım, ligde ilk olarak 2018-2019 sezonunda karşılaşırken, Galatasaray İstanbul'da 1-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, 2020-2021 sezonunda ise dış sahadaki maçı 2-1 kazanırken, İstanbul'da da rakibini 2-0 yendi.

Toplamda rakibinin ağlarını 6 kez havalandıran Galatasaray, 2 golü kalesinde gördü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Erzurumspor ile Karşılaşacak - Son Dakika

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