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Galatasaray eski başkanı Selahattin Beyazıt vefat etti - Son Dakika

Galatasaray eski başkanı Selahattin Beyazıt vefat etti

21.01.2022 11:17
Galatasaray eski başkanı Selahattin Beyazıt vefat etti

Galatasaray Kulübü'nün 1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında başkanlık görevini yapan Selahattin Beyazıt, 91 yaşında yaşamını yitirdi.

Galatasaray Kulübü'nün 1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında başkanlık görevini yapan Selahattin Beyazıt, 91 yaşında yaşamını yitirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "1969 - 1973 ve 1975 - 1979 yıllarında kulübümüzün başkanlığını yapmış olan, 3597 sicil numaralı Divan Üyemiz Sayın Selahattin Beyazıt'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başkanımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.


- İstanbul
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Galatasaray Spor Kulübü, Selahattin Beyazıt, Galatasaray, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray eski başkanı Selahattin Beyazıt vefat etti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray eski başkanı Selahattin Beyazıt vefat etti - Son Dakika
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