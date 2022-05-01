Galatasaray evinde 5 maç sonra kaybetti - Son Dakika
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Galatasaray evinde 5 maç sonra kaybetti

01.05.2022 22:28
Galatasaray evinde 5 maç sonra kaybetti

Galatasaray, Sivasspor maçıyla Spor Toto Süper Lig'de evinde 5 maç sonra kaybetti.

Galatasaray, Sivasspor maçıyla Spor Toto Süper Lig'de evinde 5 maç sonra kaybetti.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda Sivasspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla aslan evinde 5 maç sonra kaybetti. Cimbom bu süreçte Kayserispor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Yeni Malatyaspor'u da yenmişti.

Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Galatasaray evinde 5 maç sonra kaybetti
Galatasaray evinde 5 maç sonra kaybetti
Galatasaray evinde 5 maç sonra kaybetti
Galatasaray evinde 5 maç sonra kaybetti

YORUMLAR
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Aslan'ın galibiyet serisi sona erdi! Galatasaray, Sivasspor engelini geçemeyerek 13. sıraya düştü Aslan'ın galibiyet serisi sona erdi! Galatasaray, Sivasspor engelini geçemeyerek 13. sıraya düştü Galatasaray sahasında kaybetti Galatasaray sahasında kaybetti

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Sivasspor, Nef, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray evinde 5 maç sonra kaybetti - Son Dakika


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