Galatasaray evinde kazanmaya devam ediyor - Son Dakika
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Galatasaray evinde kazanmaya devam ediyor

18.04.2022 22:31
Galatasaray evinde kazanmaya devam ediyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın kapanış maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın kapanış maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.

Nef Stadı'nda oynanan müsabakada sarı-kırmızılı takımın gollerini Ryan Babel ve Halil Dervişoğlu kaydetti.

Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 44'e çıkartırken, küme düşmesi daha önce kesinleşen son sıradaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.

Sahasındaki galibiyet serisini 4'e çıkardı

Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda oynanan son 4 müsabakada Çaykur Rizespor, Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u mağlup etti.

2 dakikada 2 gol

Galatasaray, karşılaşmayı peş peşe bulduğu gollerle kazandı.

Sarı-kırmızılı takımın ilk golünü 51. dakikada Ryan Babel attı. Bu golden 2 dakika sonra 53. dakikada Halil Dervişoğlu topu ağlara yolladı.

Halil'in 4, Babel'in 3. golü

Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini atan futbolculardan Halil Dervişoğlu bu sezon ligde 4, Ryan Babel ise 3. kez ağları havalandırdı.

Halil Dervişoğlu ligde daha önce Göztepe, Altay ve Kasımpaşa maçlarında, Babel ise Çaykur Rizespor ile VavaCars Fatih Karagümrük müsabakalarında birer kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturmuştu.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Torrent'e sitem

Karşılaşmanın 83. dakikasında yerini Emre Kılınç'a bırakan Kerem Aktürkoğlu, teknik direktör Domenec Torrent'e sitem etti.

Oyundan alınmasına kızan milli futbolcu, söylenerek geldiği saha kenarında Torrent'in kendisine sarılmasına rağmen rahatsızlığını dile getirip, morali bozuk bir şekilde yedek kulübesine gitti.

Rakibine karşı evindeki 5. maçı da kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile sahasında oynadığı 5. karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ev sahibi olduğu müsabakalarda attığı 11 gole karşın kalesinde sadece bir gol gördü.

Öte yandan, 18 bin 451 biletli taraftarın maçı takip ettiği bildirildi.

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Halil İbrahim Dervişoğlu, Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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