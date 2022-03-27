Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın topla çıkış üzerinde durulan taktik çalışma bölümünde, pozisyon bitirme, ardından da duran top çalışmaları gerçekleştirildi.