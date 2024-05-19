Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ilk yarıda 0-0 berabere tamamlandı - Son Dakika
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ilk yarıda 0-0 berabere tamamlandı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ilk yarıda 0-0 berabere tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi. Djiku'nun kırmızı kart gördüğü maçta her iki takım da gol bulmakta zorlandı. İlk yarıda en yakın gol pozisyonlarından biri Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda yaşandı ancak top üstten dışarı çıktı. İkinci yarıda takımların gol arayışı devam edecek.

19.05.2024 20:01
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Stat: RAMS Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Djiku, Fred, Mert Hakan Yandaş, Szymanski, Tadic, Batshuayi

Kırmızı kart: Dk. 21 Djiku (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 5 Mertens, Dk. 13 Barış Alper Yılmaz, (Galatasaray), Dk. 13 Osayi-Samuel, Dk. 34 Batshuayi (Fenerbahçe)

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

18. dakikada sol kanatta topla buluşan Fred'in pasında ceza sahası önünde meşin yuvarlağı alan Szymanski, uzaktan şansını denedi ancak top yandan auta çıktı.

21. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Orta sahada topla buluşan Torreira, Djiku'nun müdahalesi sonrasında yerde kalınca, hakem Arda Kardeşler, bu futbolcuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına yolladı.

35. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta Hakim Ziyech kale sahası önüne ortaladı. Savunmanın arkasına hareketlenen Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.

41. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Mert Hakan Yandaş, ters kanattan atağa katılan Fred'e ortaladı. Bu futbolcunun ceza sahasına girer girmez bekletmeden yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ilk yarıda 0-0 berabere tamamlandı - Son Dakika

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