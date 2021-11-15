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Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürdü

15.11.2021 17:15
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılılar, teknik pas ile top kapma çalışmalarının ardından sınırlı alanda pas oyunları ve sonuçlandırma uygulamaları üzerinde durdu.

Milli takımlarından davet alan 15 oyuncu antrenmana katılmadı.

Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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