Galatasaray, Fenerbahçe Derbisiyle Evindeki Yenilmezlik Serisini Sonlandırdı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Fenerbahçe Derbisiyle Evindeki Yenilmezlik Serisini Sonlandırdı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak evindeki 35 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı. Ayrıca bu sezon iç sahada ilk kez puan kaybı yaşadı.

19.05.2024 21:51
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Galatasaray, Fenerbahçe derbisiyle Süper Lig'de sahasında 35 maç sonra kaybetti. Sarı-kırmızılılar ayrıca ligde evinde bu sezon ilk kez puan kaybetti.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Fenerbahçe ile karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertlilere 1-0'lık skorla mağlup oldu. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların ligde evindeki yenilmezlik serisi sona ererken 35 maç sonra mağlup oldu.

Aslan ayrıca bu sezon Süper Lig'de sahasında da ilk kez puan kaybı yaşadı. Cimbom iç sahada 2023-2024 sezonunu 18 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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