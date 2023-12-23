Galatasaray, Fenerbahçe ile Deplasmanda Karşılaşacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Derbinin dördüncü hakemliğini ise Cihan Aydın üstlenecek.

Ligde çıktığı 16 karşılaşmada 14 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 43 puan topladı. Haftaya lider Fenerbahçe ile puan puana giren Galatasaray, averajla ikinci sırada bulunuyor.

Kadıköy'de son 6 maçta 1 kez yenildi

Galatasaray, tarihi rekabette deplasmanda rakibiyle yaptığı son 6 maçta sadece 1 kez mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar, 2018'den bu yana Kadıköy'de çıktığı 6 derbide 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Söz konusu dönemde rakip filelere 8 gol gönderen "Cimbom", kalesinde 4 gol gördü.

Büyük maçların golcüsü Icardi

Mauro Icardi, Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımlara karşı forma giydiği tüm maçlarda ağları havalandırmayı başardı.

Arjantinli futbolcu, ligde Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynanan 10 karşılaşmada 13 kez topu filelere gönderdi.

Icardi, forma giydiği 3 Beşiktaş maçında 5, 3 Başakşehir karşılaşmasında 3, 2 Trabzonspor müsabakasında 3, 2 Fenerbahçe derbisinde 2 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.

Ligin en iyi savunma yapan takımı

Galatasaray, Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.

Ligde çıktığı 16 karşılaşmada 32 gol atarak en iyi hücum performansını sergileyen ikinci takım olan sarı-kırmızılılar, kalesinde ise sadece 9 gol gördü. "Cimbom" bu performansıyla kalesinde en az gole izin veren takım oldu.

Tek eksik Oliveira

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Sergio Oliveira, derbide forma giyemeyecek.

Göğüs kasında kopuk oluştuğu için ülkesi Portekiz'de ameliyat edilen tecrübeli futbolcu, takımının yanında olamayacak.

Kaptan Muslera kaleyi devralıyor

Sarı-kırmızılı ekibin kaptanı Fernando Muslera'nın cezası sona erdi.

Sarı kart cezası nedeniyle ligin 17. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyen tecrübeli file bekçisi, derbide kaleyi koruyabilecek.

Davinson'un durumu belirsiz

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in derbide forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.

Sakatlığı nedeniyle son 5 resmi müsabakanın 4'ünde oynayamayan Sanchez'in durumu bugün yapılacak antrenmanın ardından netleşecek. Ağrıları olan tecrübeli stoperin yetişmemesi durumunda stoper tandemi Victor Nelsson- Abdülkerim Bardakcı'dan oluşacak.

Dört futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da Sacha Boey, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez, derbi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu oyuncular, yarınki müsabakada kart görmesi durumunda 19. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor müsabakasında görev yapamayacak.

Galatasaray taraftarı yaklaşık 4 yıl sonra Kadıköy'de

Sarı-kırmızılı taraftarlar, yaklaşık 4 yıl sonra Ülker Stadı'ndaki derbide takımlarını destekleyecek.

Son olarak 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında 23 Şubat 2020'de yapılan derbiye giden taraftarlar, yarınki karşılaşmada da takımlarının yanında olacak. Taraftarlar, 3 yıl 10 aylık aranın ardından Kadıköy deplasmanına gidecek.

Derbiye İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla 2 bin 79 Galatasaray taraftarı alınacak.