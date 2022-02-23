Galatasaray-Fenerbahçe kadınlar basketbol derbisi Tivibu'da - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray-Fenerbahçe kadınlar basketbol derbisi Tivibu'da

23.02.2022 00:57
Galatasaray-Fenerbahçe kadınlar basketbol derbisi Tivibu'da

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, Kadınlar Basketbol Ligi'nde karşı karşıya gelecek Galatasaray ve Fenerbahçe derbisini şifresiz olarak ekranlara taşıyacak.

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, Kadınlar Basketbol Ligi'nde karşı karşıya gelecek Galatasaray ve Fenerbahçe derbisini şifresiz olarak ekranlara taşıyacak.

Türk Telekom, dijital TV platformu Tivibu ile izleyicilerine futboldan basketbola, tenisten motor sporlarına uzanan zengin içerikler sunmaya devam ediyor. Dijital TV platformu, basketbolseverlerin heyecanla beklediği Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin önemli derbisi Galatasaray ve Fenerbahçe karşılaşmasını naklen ve şifresiz ekranlara getirecek.

Kadınlar Basketbol Ligi'nde büyük çekişme

Fenerbahçe, önceki sezon Basketbol Süper Ligi play off final serisinde Galatasaray'ı 71-56 yenerek ligde 15'inci şampiyonluğunu elde ederken, bu sezonun 8'inci haftasında Fenerbahçe, Galatasaray karşısında kendi sahasında 45 sayı farkla galibiyete ulaşmıştı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe ile ligde 7'nci sırada yer alan Galatasaray arasında heyecanlı karşılaşma yaşanması bekleniyor. Basketbol izleyicilerinin merakla beklediği derbi 23 Şubat Çarşamba günü saat 19.00'da Tivibuspor'dan naklen yayınlanacak. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Kadın basketbolunda derbi heyecanı Kadın basketbolunda derbi heyecanı

Türk Telekom, Galatasaray, Fenerbahçe, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray-Fenerbahçe kadınlar basketbol derbisi Tivibu'da - Son Dakika


Son Dakika
01:06 Şampiyonlar Ligi'nde heyecanı yüksek maç! Juventus, Villarreal karşısında üstünlüğünü kaybetti
01:05 Fransız ekibini Şampiyonlar Ligi'nde üzdüler! Chelsea, Lille engelini rahat atlattı
00:49 Hull City'de taraftarlar kötü gidişata tepki gösterdi!
00:41 Putin'den Ukrayna'ya kritik mesaj! İlişkilerin normale dönmesi için 4 şart koştu
00:13 Vlahovic, Juventus formasıyla ilk Şampiyonlar Ligi maçında tarih yazdı!
23:57 Bir süredir sessizliğe gömülmüştü! Sedat Peker eşinin paylaşımlarında ortaya çıktı
23:52 Çantadan para aldığı iddia edilen gazeteci Metin Özkan'dan açıklama geldi: Saçma sapan montaj, iftira bir haber
23:25 Konyaspor taraftarı çok sinirlendi! Serdar Gürler'den galibiyet sonrası tepki toplayan hareket
22:49 Son Dakika: ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya uygulayacakları yaptırımları açıkladı
22:35 Fenerbahçe'den sonra gideceği takım merak ediliyordu! İşte Vitor Pereira'nın herkesi şaşırtan yeni takımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 01:17:35. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray-Fenerbahçe kadınlar basketbol derbisi Tivibu'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement