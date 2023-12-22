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Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, antrenmanlarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas çalışmaları ve hücum varyasyonlarıyla sona erdi. Galatasaray, yarın yapacağı çalışmayla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
22.12.2023 - 15:09,
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Antrenman topa sahip olma ve hücum varyasyonlarıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı çalışmayla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA
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