Galatasaray Fenerbahçe'yi 2-1 yendi, puanı 22 oldu ve üst üste 3. galibiyetini aldı

Galatasaray, Fenerbahçe derbisiyle Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. galibiyetini kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 22'ye çıkardı ve liderliğine devam etti. Aslan ayrıca ligde üst üste 3. galibiyetini elde etti. Ligde son olarak Trabzonspor'a deplasmanda mağlup olan Cimbom, daha sonra sırasıyla Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'yi yenmeyi başardı.

Galatasaray, ligde gelecek hafta 30 Ekim Cuma günü Konyaspor'a konuk olacak.