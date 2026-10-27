Galatasaray Fenerbahçe'yi 2-1 yendi, puanı 22 oldu ve üst üste 3. galibiyetini aldı - Son Dakika
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Galatasaray Fenerbahçe'yi 2-1 yendi, puanı 22 oldu ve üst üste 3. galibiyetini aldı

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek puanını 22'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde üst üste 3. galibiyetini alırken gelecek hafta 30 Ekim Cuma günü Konyaspor'a konuk olacak.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisiyle Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. galibiyetini kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 22'ye çıkardı ve liderliğine devam etti. Aslan ayrıca ligde üst üste 3. galibiyetini elde etti. Ligde son olarak Trabzonspor'a deplasmanda mağlup olan Cimbom, daha sonra sırasıyla Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'yi yenmeyi başardı.

Galatasaray, ligde gelecek hafta 30 Ekim Cuma günü Konyaspor'a konuk olacak.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigGalatasarayFenerbahçeKonyasporSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray Fenerbahçe'yi 2-1 yendi, puanı 22 oldu ve üst üste 3. galibiyetini aldı - Son Dakika
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