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Galatasaray, Fulham'ın Carlos Vinicius'u kiraladı - Son Dakika
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Galatasaray, Fulham'ın Carlos Vinicius'u kiraladı

Galatasaray, Fulham\'ın Carlos Vinicius\'u kiraladı

Galatasaray, İngiliz ekibi Fulham'ın Brezilyalı golcüsü Carlos Vinicius'u sezon sonuna kadar kiraladı. Transferle ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Vinicius'un kulübüne 600.000 Euro geçici transfer ücreti ödeneceği ve futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için 600.000 Euro sezonluk ücret ödeneceği belirtildi.

02.02.2024 20:02
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Galatasaray, İngiliz ekibi Fulham'ın Brezilyalı golcüsü Carlos Vinicius'u sezon sonuna kadar kiraladı.

Galatasaray, Real Betis'e transfer olan Cedric Bakambu'nun yerini Carlos Vinicius ile doldurdu. Sarı-kırmızılı kulüp transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Carlos Vinicius Alves Morais ve kulübü Fulham Football Club Limited ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 600.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 600.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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