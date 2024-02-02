Galatasaray, Fulham\'ın Carlos Vinicius\'u kiraladı

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Galatasaray, İngiliz ekibi Fulham'ın Brezilyalı golcüsü Carlos Vinicius'u sezon sonuna kadar kiraladı.

Galatasaray, Real Betis'e transfer olan Cedric Bakambu'nun yerini Carlos Vinicius ile doldurdu. Sarı-kırmızılı kulüp transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Carlos Vinicius Alves Morais ve kulübü Fulham Football Club Limited ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 600.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 600.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir" denildi. - İSTANBUL