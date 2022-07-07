İspanya 'nın Sevilla ve Rusya 'nın Zenit takımından transfer teklifi alan ve sarı-kırmızılı kulübün de transferi için görüşmelerini sürdürdüğü Brezilyalı futbolcu, İstanbul'da bırakıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışması yapmak için Avusturya 'ya geldi.

Kaynak: AA

Galatasaray, Avusturya, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya'ya geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.