Galatasaray - Gençlerbirliği Çeyrek Finalde Golsüz Eşitlik

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, evinde Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk devresi golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
31. dakikada sağ taraftan Sane'nin ortasında kale önünde Goutas'tan seken top penaltı noktasında bulunan Icardi'nin önüne düştü. Icardi'nin bekletmeden şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.
41. dakikada orta alanda topu alanın Sane'nin savunma arkasına pasında Gençlerbirliği defansı topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında Ahmed Kutucu'nun dönen topa gelişine vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Bahtiyar Birinci, Kerem Ersoy
Galatasaray: Günay Güvenç, Sacha Boey, Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Mario Lemina, Renato Nhaga, Leroy Sane, Ahmed Kutucu, Noa Lang, Mauro Icardi
Yedekler: Batuhan Şen, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Arda Ünyay
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm, Dimitrios Goutas, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Ousmane Diabate, Samed Onur, Cihan Çanak, Oğulcan Ülgün, Metehan Mimaroğlu, Adama Traore
Yedekler: Ricardo Velho, Göktan Gürpüz, Furkan Ayaz Özcan, Sekou Koita, Matej Hanousek, Emirhan Ünal, Arda Çağan Çelik, Ensar Kemaloğlu, Franco Tongya, Yiğit Hamza Aydar
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Sarı kartlar: Kaan Ayhan, Mario Lemina (Galatasaray), Fıratcan Üzüm (Gençlerbirliği) - İSTANBUL
