Galatasaray-Göztepe: İlk yarı 1-1 - Son Dakika
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Galatasaray-Göztepe: İlk yarı 1-1

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Süper Lig maçında Galatasaray ve Göztepe, ilk yarıda 1-1 berabere kaldı. Goller Miroshi ve Sanchez'ten.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara

Galatasaray: Jankat Yılmaz, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus Akgün, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Göztepe: Gugeshashvili, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Bokele, Ege Yıldırım, Akonnor, Rhaldney, Miroshi, Efkan Bekiroğlu, Henrique, Janderson

Goller: Dk. 16 Miroshi (Göztepe), Dk. 33 Sanchez (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 36 Henrique (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasındaki Galatasaray-Göztepe maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

12. dakikada Sara'nın ceza yayı sol çaprazından vuruşunda, top az farkla uzak direğin dibinden auta gitti.

13. dakikada Bokele'nin sol taraftan ortasında penaltı noktası civarındaki Henrique'nin kafa vuruşunda kaleci Jankat Yılmaz, meşin yuvarlağı kurtardı.

16. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Efkan Bekiroğlu'nun sağ taraftan kullandığı kornerde ön direkte bulunan Henrique, meşin yuvarlağı arka direğe doğru gönderdi. Bu noktada bulunan Miroshi'nin vuruşunda top ağlarla buluştu.

31. dakikada Sallai'nin sağ taraftan ortasında, Göztepe savunmasından dönen topla ceza yayında buluşan Sara'nın şutunda meşin yuvarlak yan direğin dibinden auta gitti.

33. dakikada Galatasaray, beraberliği sağladı. Sallai'nin ceza yayı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, Torreira'nın kafayla içeriye çevirdiği top altıpas içindeki Sanchez'e çarparak ağlarla buluştu: 1-1

45. dakikada Sallai'nin ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen'in vuruşunda, kaleci Gugeshashvili meşin yuvarlağı çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-Göztepe: İlk yarı 1-1 - Son Dakika

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