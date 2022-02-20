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Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

20.02.2022 15:05
Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Duran top organizasyonları ve bitiricilik çalışmalarının ardından çift kale taktiksel çalışmalarla süren antrenman, soğuma hareketleriyle sona erdi.

Fernando Muslera, özel program dahilinde takımdan ayrı topla saha çalışması yaptı. Işık Kaan Arslan da özel program dahilinde çalıştı.

İzmir'e hareket edecek ve burada kampa girecek olan kafilede, takım arkadaşlarına destek olmak için Fernando Muslera da yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin Göztepe ile oynayacağı maçın kamp kadrosunda ise şu oyuncular bulunuyor:

Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sofiane Feghouli, Sacha Boey.

Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


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