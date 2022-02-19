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Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti

19.02.2022 14:29
Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenec Torrent yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından güç ve çeviklik çalışmaları gerçekleştirildi. Duran top organizasyonları sonrası son bölümde de çift kale taktiksel çalışma yapıldı. Antrenman soğuma hareketleriyle sona erdi.

Antrenmanda Fernando Muslera, özel program dahilinde takımdan ayrı topla saha çalışması yaptı. Işık Kaan Arslan da özel program dahilinde çalıştı.

Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayarak öğleden sonra İzmir'e uçacak ve burada kampa girecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika Spor


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