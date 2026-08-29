Galatasaray, Göztepe'yi 3-2 Yenerek 3 Puan Aldı - Son Dakika
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Galatasaray, Göztepe'yi 3-2 Yenerek 3 Puan Aldı

Galatasaray, Göztepe\'yi 3-2 Yenerek 3 Puan Aldı
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Osimhen'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

51. dakikada sağ kanattan Yunus Akgün'ün yaptığı ortada arka direkte Osimhen'in kafa vuruşunda Gugeshashvili uzanarak meşin yuvarlağı kurtardı. Dönen topu tekrar önünde bulan Osimhen'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Gugeshashvili bir kez daha uzandı ve top kornere çıktı.

54. dakikada Batrakov'un pasında Osimhen, ceza yayı üzerinde topuk pasıyla meşin yuvarlağı Sara'nın önüne bıraktı. Sara'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Gugeshashvili'nin müdahalesi yeterli olmadı ve top ağlara gitti: 2-1

59. dakikada sol taraftan Sara'nın yerden içeri çevirdiği topu kaleci Gugeshashvili sektirdi. Dönen topta Batrakov pasını Jakobs'a bıraktı. Bu oyuncunun pasında savunmadan seken top Osimhen'in önünde kalırken, Richard Akonnor'un müdahalesiyle Osimhen yerde kaldı. Pozisyonun tamamlanmasının ardından VAR'ın uyarısıyla kenarda pozisyonu izleyen hakem Mehmet Türkmen, penaltı noktasını gösterdi.

63. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Osimhen, sağ alt köşeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

65. dakikada Arda Okan Kurtulan'ın sol taraftan uzun kullandığı taç atışında, ön direkte Andre Henrique'nin kafayla arkaya aşırdığı top Barış Alper Yılmaz'a çarpıp sağ çaprazda Juan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın köşeye şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-2

67. dakikada sağ kanattan Sallai'nin yaptığı ortada altıpas üzerinde iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR incelemesinin ardından Osimhen'in ofsaytta olduğunun tespit edilmesi üzerine hakem Mehmet Türkmen golü iptal etti.

90+4. dakikada Singo'nun pasında topla buluşan Osimhen, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Gugeshaskvili meşin yuvarlağı kurtardı.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara

Galatasaray: Jankat Yılmaz, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Aleksey Batrakov dk. 46), Ismail Jakobs, Lucas Torreira (Lesley Ugochukwu dk. 90+1), Merio Lemina, Yunus Akgün (Eren Elmalı dk. 81), Gabriel Sara (Wilfried Singo dk. 73), Barış Alper Yılmaz (Leroy Sane dk. 73), Victor Osimhen

Yedekler: Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Arda Ünyay

Teknik Direktör: Okan Buruk

Göztepe: Luka Gugeshaskvili, Taha Altıkardeş, Malcom Bokele, Ege Yıldırım, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney (Alex Matos dk. 90), Novatus Miroshi, Richard Akonnor (Ogün Bayrak dk. 65), Efkan Bekiroğlu (Sinclair Armstrong dk. 65), Andre Henrique (Bekir Böke dk. 79), Janderson (Juan dk. 65)

Yedekler: Arda Özçimen, Şamil Öztürk

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Davinson Sanchez (dk. 33), Gabriel Sara (dk. 54), Victor Osimhen (dk. 63 pen.) (Galatasaray), Miroshi (dk. 16), Juan (dk. 65) (Göztepe)

Sarı kartlar: Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı (Galatasaray), Andre Henrique, Richard Akonnor (Göztepe)

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Göztepe'yi 3-2 Yenerek 3 Puan Aldı - Son Dakika

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