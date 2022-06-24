Galatasaray, gözünü Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Idrissa Gueye'ye dikti! İlk görüşme gerçekleşti - Son Dakika
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Galatasaray, gözünü Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Idrissa Gueye'ye dikti! İlk görüşme gerçekleşti

24.06.2022 19:54

Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Idrissa Gueye'yi kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılar ilk görüşmeyi yaptı. Teklifinin 5-6 milyon euro bandında olduğu öğrenildi.

Teknik direktörlüğe Okan Buruk'u getiren Galatasaray transferde gaza bastı. Sarı-kırmızılıların listesinde ilk sırada yer alan Paris Saint-Germain'in yıldızı Idrissa Gueye için ilk resmi temas kuruldu.

PARIS SAINT-GERMAIN İLE MASAYA OTURULDU

Aksam.com.tr'nin haberine göre, Fernando Reges'in ayrılığı sonrası, orta sahada büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray, bu bölgeye aradığı ismi Fransa'da buldu. Önce Manchester United'dan ayrılan Nemanja Matic'le görüşen ancak Sırp yıldızın Roma'yı tercih etmesinin ardından alternatiflere yönelen Sarı-Kırmızılılar, Paris Saint-Germain'in Senegallisi Idrissa Gueye'de karar kıldı. 32 yaşındaki oyuncu için girişimlere başlayan Galatasaray Yönetimi, Gueye için Fransa şampiyonuyla ilk görüşmeyi yaptı.

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GALATASARAY'IN TEKLİFİ 5-6 MİLYON EURO BANDINDA

Fransız basını da Galatasaray'ın Gueye için yaptığı transfer hamlesini doğruladı. Fransız basınına yansıyan haberlerde; Sarı-Kırmızılılar'ın sözleşmesi 2023'te bitecek olan Senegalli orta saha için mütevazı bir teklifte bulunduğuna vurgu yapıldı. Haberin içeriğinde ise; Gueye'in Draxler, Icardi ve Kurzawa ile birlikte satış listene konulduğunun altı çizildi. Galatasaray'ın 32 yaşındaki yıldız için 5-6 milyon euro civarında bir bonservis bedeli önerdiğinin de bilgisi paylaşıldı.

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Son Dakika Spor Galatasaray, gözünü Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Idrissa Gueye'ye dikti! İlk görüşme gerçekleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, gözünü Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Idrissa Gueye'ye dikti! İlk görüşme gerçekleşti - Son Dakika
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