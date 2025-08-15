Galatasaray, Günay Güvenç\'in Sözleşmesini Uzattı

GALATASARAY, 34 yaşındaki kalecisi Günay Güvenç ile sözleşme uzattığını duyurdu.
Sarı-kırmızılılar resmi sitelerinden yaptığı açıklamada, "?Profesyonel futbolcumuz Günay Güvenç'in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.
