Galatasaray'ı 78-71 yenen Karşıyaka, ligde ilk galibiyetini uzatmada aldı - Son Dakika
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Galatasaray'ı 78-71 yenen Karşıyaka, ligde ilk galibiyetini uzatmada aldı

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Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, Galatasaray'ı uzatmada 78-71 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. İzmir temsilcisi geçen sezondan kalan cezası nedeniyle taraftarsız oynadığı maçta El-amin 18, yeni transfer Starks 11 sayıyla öne çıktı.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Can Mavisu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Musa Kazım Çetin

KARŞIYAKA: Weber 3, Mundford 5, Kelly 9, Yavuz Gültekin 7, Enoch 14, Muhaymin Mustafa 7, Starks 11, El-amin 18, Hakan Sayılı, Munson 4

GALATASARAY MCT TECHNIC: Şehmus Hazer 13, Metu 6, Ballo 13, Ivanovic 7, Pierre 11, Robinson, Nikolic 7, Can Korkmaz 5, Smailagic 9, Efe Şekeroğlu, Buğrahan Tuncer

1'İNCİ PERİYOT: 18-13

İLK YARI: 35-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-48

NORMAL SÜRE: 65-65

5 FAUL: Enoch (43.54) (Karşıyaka)

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka evinde Galatasaray'ı uzatmaya giden maçta mağlup etmeyi başararak ilk galibiyetini aldı: 78-71. Ligin ilk haftasında Türk Telekom'a deplasmanda son anda yenilen İzmir temsilcisi geçen sezondan sarkan cezası nedeniyle taraftarından yoksun çıktığı evindeki ilk maçta önemli rakibini mağlup etti. Kaf-Kaf'ta El-amin 18 sayıyla oynarken, hafta içinde takıma katılan yeni transfer Starks ilk maçında 11 sayı üretti.

Baştan sona çekişmeye sahne olan maçta Karşıyaka ilk periyodu 18-13, devreyi 35-34, üçüncü periyodu 50-48 önde geçti. Son periyotta Galatasaray Şehmus Hazer'in etkili oyunuyla üstünlüğü eline alsa da Muhaymin Mustafa bitime 2 dakika 22 saniye kala serbest atıştan bulduğu sayılarla skoru 60-60'a getirdi. Karşıyaka sonraki hücumlardan yararlanamazken Pierre ile üst üste basketler bulan konuk ekip durumu 60-64'e getirdi. Galatasaray 62-65 öndeyken bitime 8.5 saniye kala El-amin'in üçlüğü skoru 65-65'e getirip maçı uzatmaya taşıdı. 5 dakikalık uzatma bölümünde Yavuz Gültekin ve Enoch ile basket faulden sayılar bulup 6 farklı üstünlüğü yakalayan Karşıyaka salondan 78-71 galip ayrıldı.

Kaynak: DHA
GalatasarayKarşıyakaİzmirSporSon Dakika

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