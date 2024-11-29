Galatasaray'ı tehdit ettiler: Parayı faiziyle ödemek zorunda kaldı - Son Dakika
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Galatasaray'ı tehdit ettiler: Parayı faiziyle ödemek zorunda kaldı

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Galatasaray'ın, Derrick Köhn'ün transferi nedeniyle Hannover 96 ile FIFA'lık olduğu ileri sürüldü. Alman basınında yer alan haberde, sarı kırmızılıların FIFA'nın baskısı nedeniyle geri adım attığı ve transfer yasağı ihtimali üzerine ödemeyi faiziyle yaptığı belirtildi.

29.11.2024 21:07  Güncelleme: 21:32
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Galatasaray, geçtiğimiz şubat ayında Hannover 96'dan kadrosuna kattığı Derrick Köhn'ü, yeterli verimi alamaması nedeniyle Werder Bremen'e kiralık olarak göndermişti. 25 yaşındaki sol bekin bonservis taksitlerini ödemekte geciken sarı-kırmızılıların Alman ekibinin FIFA'ya gitmesi ve transfer yasağı endişesi nedeniyle tüm ödemeyi yaptığı ortaya çıktı.

ALMAN EKİBİ FIFA'YA GİTTİ, TRANSFE YASAĞI GÜNDEME GELDİ

3 milyon 350 bin Euro karşılığında transfer edilen Köhn'ün bonservisinin 1.5 milyon Euro'luk kısmını ödeyen sarı kırmızılılar, kalan parayı geciktirince Alman takımı FIFA'ya gitmişti. Hannover'in yerel gazetesi Neue Presse'nin haberine göre; FIFA'nın baskısı sonrasında geri adım atan Galatasaray, transfer yasağı tehdidi nedeniyle borcunun tamamını ödedi.

Galatasaray'ı tehdit ettiler: Parayı faiziyle ödemek zorunda kaldı

GALATASARAY 2.5 MİLYON EUROYU FAİZİYLE ÖDEDİ

"Galatasaray, Hannover 96'ya faiz ve cezasıyla ödedi" başlığıyla verilen haberde, birkaç ay süren gecikmenin ardından Gana asıllı Alman sol bekin transferinden kalan 2.5 milyon euroluk paranın faiziyle birlikte gönderildiği belirtildi. Hannover 96'nın kasasına giren bu para sayesinde kış transfer dönemi için mali esnekliğe kavuştuğu ve kadrosuna takviye yapabileceği kaydedildi.

KÖHN'ÜN SEZON PERFORMANSI

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu, kiralık olarak forma giydiği Werder Bremen'de 10 maça çıkarken 1 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray\'ı tehdit ettiler: Parayı faiziyle ödemek zorunda kaldı

Werder Bremen, Galatasaray, Hannover, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ı tehdit ettiler: Parayı faiziyle ödemek zorunda kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Muhammedd:
    Bizim ülkede hiç ödemeler aksatılır mı peeeeh inanmayın almanlar bizi kıskandığı için bu haberleri yaptırıyor :p Battı kulüpler battı, birinin borcu bitmeden yeni borçlar ekleniyor bu ne ya! 19 0 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    İstanbul takımları kokoslaştı... Sahipli oldular, halkın takımı değiller. Futbol değil ticari kulüpler 8taslılar desen ülkenin yüz karaları zaten... Milli takıma zarar verdikleri yetmedi, bi de ülkemizi temsil edip rezil ediyolar 15 2 Yanıtla
  • V. A.:
    Beter ol şike saray.. avrupada borun ötmüyor milletin parasına hakkına çöktürmüyorlar değil mi.. ama para değil nasılsa illegal kara para çokk, ödersiniz ne olacak ki.. 3 10 Yanıtla
  • Sadece Beşiktaş:
    YASA DIŞINDAN KAZANIRLAR NASIL OLSA MUZ CHMHURİYETİ. 2 7 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Osurukmen parasını ayarlarken eldekilerin parası geçiktiğinde göreceksiniz ki osuruk tayyare slm söyle o yare.... 0 1 Yanıtla
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