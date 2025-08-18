Galatasaray, Icardi hakkındaki son kararını verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray, Icardi hakkındaki son kararını verdi

Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray, Icardi hakkındaki son kararını verdi
18.08.2025 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray, Icardi hakkındaki son kararını verdi
Haber Videosu

Galatasaray, yıldız futbolcu Mauro Icardi ile yeni sözleşme görüşmelerine devam ediyor. Yönetimin hedefi, Arjantinli golcü ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 3 yıllık anlaşma sağlamak. Icardi'nin bu teklife sıcak baktığı ve maaşında indirim yapmayı bile düşündüğü gelen bilgiler arasında.

Süper Lig devi Galatasaray iç transferde sözleşme uzatmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılarda yıldız futbolcu Mauro Icardi ile yeni sözleşme için görüşmeler devam ediyor.

ICARDI İLE 3 YIL DAHA

Yönetimin hedefi, golcü futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 3 yıllık anlaşma sağlamak. Yıldız oyuncu da bu teklife sıcak bakarken, maaşında indirim dahi yapmak istediği gelen bilgiler arasında.

281 GÜN SONRA GOL ATTI

Galatasaray'da Mauro Icardi, 281 gün sonra formasına kavuştu. Sakatlığının ardından çıktığı Fatih Karagümrük karşılaşmasında oyuna sonradan girerek bir de gol attı.

Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Icardi hakkındaki son kararını verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
Davetli düğün çıkışı kazada can verdi, cenaze yerdeyken eğlence devam etti Davetli düğün çıkışı kazada can verdi, cenaze yerdeyken eğlence devam etti
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Muhasebeci “Bankaya yatıracağım“ diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı Muhasebeci "Bankaya yatıracağım" diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı
24 yaşında çete lideri “Haftalık 90 bin TL kazanç“ vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü 24 yaşında çete lideri! "Haftalık 90 bin TL kazanç" vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Doktorlar bile şaşırdı Hırsız elini öyle bir ısırdı ki vaka literatüre girmeye hazırlanıyor Doktorlar bile şaşırdı! Hırsız elini öyle bir ısırdı ki vaka literatüre girmeye hazırlanıyor
Çiftçi bir traktör patatesi köy meydanına döktü, bakanlık soruşturma başlattı Çiftçi bir traktör patatesi köy meydanına döktü, bakanlık soruşturma başlattı
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu

07:40
Memurlar bugün iş bırakıyor İlk iptal haberi İZBAN’dan geldi
Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi İZBAN'dan geldi
09:09
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’yi 50 bin askerle vuracaklar
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 09:34:53. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray, Icardi hakkındaki son kararını verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.