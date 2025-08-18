Galatasaray, Icardi hakkındaki son kararını verdi

Süper Lig devi Galatasaray iç transferde sözleşme uzatmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılarda yıldız futbolcu Mauro Icardi ile yeni sözleşme için görüşmeler devam ediyor.

ICARDI İLE 3 YIL DAHA

Yönetimin hedefi, golcü futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 3 yıllık anlaşma sağlamak. Yıldız oyuncu da bu teklife sıcak bakarken, maaşında indirim dahi yapmak istediği gelen bilgiler arasında.

281 GÜN SONRA GOL ATTI

Galatasaray'da Mauro Icardi, 281 gün sonra formasına kavuştu. Sakatlığının ardından çıktığı Fatih Karagümrük karşılaşmasında oyuna sonradan girerek bir de gol attı.