Süper Lig devi Galatasaray iç transferde sözleşme uzatmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılarda yıldız futbolcu Mauro Icardi ile yeni sözleşme için görüşmeler devam ediyor.
Yönetimin hedefi, golcü futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 3 yıllık anlaşma sağlamak. Yıldız oyuncu da bu teklife sıcak bakarken, maaşında indirim dahi yapmak istediği gelen bilgiler arasında.
Galatasaray'da Mauro Icardi, 281 gün sonra formasına kavuştu. Sakatlığının ardından çıktığı Fatih Karagümrük karşılaşmasında oyuna sonradan girerek bir de gol attı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Icardi hakkındaki son kararını verdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?