Galatasaray, iki firma ile yılda 500 milyon lira kazanacak - Son Dakika
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Galatasaray, iki firma ile yılda 500 milyon lira kazanacak

Galatasaray, iki firma ile yılda 500 milyon lira kazanacak

25.06.2023 11:13

Galatasaray, sezonu şampiyon olarak tamamlamasının yanı sıra sponsorluk için de çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak iki firma ile anlaşan sarı-kırmızılılar, yıllık 500 milyon lira kazanacak. Bu anlaşmadan 5 yılda toplamda 2.5 milyar lira kazanacak olan Galatasaray, kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapacak.

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer gündeminin yanı sıra sponsorluk için de görüşmeler sürüyor. Sarı-kırmızılıların, son olarak iki firmayla anlaştığı ve sponsorluk gelirinden yılda 500 milyon lira kazanacağı öne sürüldü.

YILLIK 500 MİLYON LİRA KAZANACAK

Spor Gecesi Digital'den Haluk Yürekli'nin haberine göre, Galatasaray hem forma hem stat sponsorluğu için iki firmayla anlaştığı iddia edildi. Sarı-kırmızılılar, bu anlaşmadan yıllık 500 milyon lira kazanacak.

GALATASARAY 5 YILDA PARA BASACAK

Galatasaray bu anlaşmadan 5 yılda 2.5 milyar lira kazanacak. Sarı-kırmızılılar, kısa süre içerisinde bu anlaşmayla ilgili resmi açıklamayı yapacak.

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Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, iki firma ile yılda 500 milyon lira kazanacak - Son Dakika


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