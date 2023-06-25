Galatasaray, iki firma ile yılda 500 milyon lira kazanacak

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer gündeminin yanı sıra sponsorluk için de görüşmeler sürüyor. Sarı-kırmızılıların, son olarak iki firmayla anlaştığı ve sponsorluk gelirinden yılda 500 milyon lira kazanacağı öne sürüldü.

YILLIK 500 MİLYON LİRA KAZANACAK

Spor Gecesi Digital'den Haluk Yürekli'nin haberine göre, Galatasaray hem forma hem stat sponsorluğu için iki firmayla anlaştığı iddia edildi. Sarı-kırmızılılar, bu anlaşmadan yıllık 500 milyon lira kazanacak.

GALATASARAY 5 YILDA PARA BASACAK

Galatasaray bu anlaşmadan 5 yılda 2.5 milyar lira kazanacak. Sarı-kırmızılılar, kısa süre içerisinde bu anlaşmayla ilgili resmi açıklamayı yapacak.