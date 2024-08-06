Galatasaray\'ın 18 milyon euroluk Gabriel Sara transferi alacaklıları kızdırdı

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Galatasaray, İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı 18 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların en çok bonservis bedeli ödediği isim olarak tarihe geçen 25 yaşındaki futbolcu, Türk futbolunun ise en pahalı ikinci transferi oldu. Cimbom'un attırdığı bu imza Almanya'da büyük ses getirdi.

KÖHN'ÜN ESKİ TAKIMINDAN TEPKİ: BUNA SON VERİLMELİ

Bild'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın Gabriel Sara'yı 18 milyon euroya satın alması sarı-kırmızılı futbolcu Derrick Köhn'ün eski Hannover 96 kulübünü şaşırttı ve kızdırdı. Hannover Sportif Direktörü Marcus Mann, Alman gazetesinde yer alan açıklamasında "Böyle bir şeyin nasıl olduğunu merak ediyoruz. Buna son verilmeli!" ifadelerini kullandı. Alman ekibi Hannover, geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a sattığı Derrick Köhn'ün geciken ödemeleri nedeniyle Galatasaray'a dava açmıştı.

GALATASARAY'IN 2.5 MİLYON EURO BORCU VAR

Sarı kırmızılı kulüp, geçtiğimi şubat ayında kadrosuna kattığı Derrick Köhn'ün transferi için Hannover 96 ile 3 milyon 350 bin Euro bonservis bedeli ve 300 bin Euro şartla bağlı bonus karşılığında anlaştığını KAP'a bildirmişti. Galatasaray'ınKöhn transferinde Hannover'e 2.5 milyon euroluk borcu bulunuyor. Cimbom'un söz konusu ödemenin tarihini ertelemeyi veya yeni bir anlaşma yapmayı önerdiği ancak Alman kulübünü bunu reddettiği gelen bilgiler arasında.