Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Haris Seferovic bugün özel uçakla İstanbul'a geliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Haris Seferovic bugün özel uçakla İstanbul'a geliyor

19.07.2022 11:02

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Haris Seferovic bugün İstanbul'da olacak. Deneyimli isim 3 kez sağlık kontrolünden geçtikten sonra herhangi bir probleme rastlanmadı.

Galatasaray, Benfica'da forma giyen tecrübeli futbolcu Haris Seferovic ile anlaşma sağladı. Yakup Çınar'ın haberine göre, 3 kez sağlık kontrolünden geçen oyuncu, saat 19:05'te Türkiye'de olacak.

Sağlık kontrolleri tamam! Galatasaray'ın yeni golcüsü Seferovic'in geliş tarihi belli oldu

SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Galatasaray, Haris Seferovic'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Golcü oyuncu eğer 15 maçta forma giyerse 3.5 milyon euro değerindeki zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Seferovic, geçen sezon Benfica formasıyla sadece 15 maçta forma giydi ve 5 gol kaydetti. Bir önceki sezon ise 53 maça çıkan yıldız oyuncu 27 kez topu filelerle buluşturdu.

YORUMLAR
500
Galatasaray'da Seferovic'in sağlık kontrolü sonrası imzayı atması bekleniyor Galatasaray'da Seferovic'in sağlık kontrolü sonrası imzayı atması bekleniyor Galatasaray, Benfica'dan Seferovic'i kadrosuna kattı! 15 maçta forma giyerse bonservisi de alınacak Galatasaray, Benfica'dan Seferovic'i kadrosuna kattı! 15 maçta forma giyerse bonservisi de alınacak

Haris Seferovic, Galatasaray, Türkiye, Benfica, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Haris Seferovic bugün özel uçakla İstanbul'a geliyor - Son Dakika


Son Dakika
11:04 Yeni güne yükselişle başlayan dolar/TL, 17,56 seviyesinden işlem görüyor
11:02 Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Haris Seferovic bugün özel uçakla İstanbul'a geliyor
11:02 Gram altında oynaklık devam ediyor! ABD'de yaşanan resesyon endişesi altın fiyatlarını da etkiledi
11:01 Vatandaşa peş peşe kötü haberler! Yumurta fiyatlarına da zam geldi
10:46 Otobüs durağındaki kadına cinsel organını gösteren kişinin FETÖ'den ihraç edilen eski polis olduğu anlaşıldı
10:43 Cübbeli Ahmet Hoca kaset tehdidine rest çekti: Kasetleri çıkarmayan melundur, Allah'ın laneti üzerine olsun
10:32 Selçuk Ural'dan Recep Tayyip Erdoğan itirafı: Hakan Ural hapse girince yanına almasını rica ettim
10:27 Borussia Dortmund'da şok! Yeni transfer Sebastien Haller'de testis tümörüne rastlandı
10:15 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan salgın uyarısı: Koronavirüs vaka artışı 40 katına çıktı, hastane yükü 3 kat kadar arttı
10:00 Bakan Bilgin'den EYT sorununa yönelik açıklama: Maliye Bakanlığı da sürece katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 11:16:20. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Haris Seferovic bugün özel uçakla İstanbul'a geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement