Lucas Torreira'dan, Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle! Beğendiği paylaşım transfer ihtimalini güçlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Lucas Torreira'dan, Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle! Beğendiği paylaşım transfer ihtimalini güçlendirdi

05.08.2022 21:54

Galatasaray'ın Arsenal'den renklerine bağlamaya hazırlandığı Lucas Torreira'dan sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir adım geldi. Uruguaylı futbolcu sosyal medyada "Ona iyi bak Galatasaray" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımı beğendi.

Büyük uğraşlar sonucu Galatasaray'ın transferini bitirmeye çok yaklaştığı Lucas Torrerira, sosyal medyadan yaptığı beğeniyle transferin fitilini yaktı.

"ONA İYİ BAK GALATASARAY"

Lucas Torreira'nın da çalışmalarını yürüttüğü Institución Atletica 18 de Julio'nun resmî hesabı, "Ona iyi bak Galatasaray" şeklinde bir paylaşım yaparken Uruguaylı oyuncu da buna beğeni ile karşılık verdi.

Lucas Torreira, Galatasaray paylaşmını beğenerek transferin fitilini yaktı
YORUMLAR
500
Galatasaray, Dries Mertens'i renklerine bağlamaya çok yakın! Galatasaray, Dries Mertens'i renklerine bağlamaya çok yakın! Galatasaray'da Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıkları Galatasaray'da Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıkları

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lucas Torreira'dan, Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle! Beğendiği paylaşım transfer ihtimalini güçlendirdi - Son Dakika


Son Dakika
21:54 Lucas Torreira'dan, Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle! Beğendiği paylaşım transfer ihtimalini güçlendirdi
21:47 8 kişilik dürüm ayran fiyatını gören Mustafa Sarıgül tepki gösterdi: Bu nasıl bir şey
21:03 Cristiano Ronaldo'dan taraftarı heyecanlandıran hareket! "Come to Galatasaray" yorumunu beğendi
20:31 Türk araştırmacıların çalışması umut vadediyor! Kanserli hücreyi yok edecek ilaç çalışması tüm hızıyla sürüyor
20:24 Soçi'de yapılan Erdoğan-Putin zirvesinden sonra ortak bildiri: Suriye'de tüm terör örgütlerine karşı dayanışma içinde mücadele edilecek
20:04 Süper Lig'de sezonun ilk golü atıldı! Kornerden gelen topa enfes vurdu
19:49 UEFA, Putin tezahüratlarının yapıldığı Dinamo Kiev karşılaşması için Fenerbahçe'ye ceza kesti
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in görüşmesi sona erdi!
19:09 Galatasaray, Dries Mertens'i renklerine bağlamaya çok yakın!
18:39 Kaldırımda skuter süren şahıs kesilen cezaya tepki gösterdi: Polislerin canları sıkıldı, bize ceza yazdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 22:07:20. #1.11#
SON DAKİKA: Lucas Torreira'dan, Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle! Beğendiği paylaşım transfer ihtimalini güçlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement