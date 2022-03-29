Galatasaray'ın efsane ismi Prekazi, başkent kulüplerini ziyaret etti - Son Dakika
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Galatasaray'ın efsane ismi Prekazi, başkent kulüplerini ziyaret etti

29.03.2022 18:05
Galatasaray'ın efsane ismi Prekazi, başkent kulüplerini ziyaret etti

Galatasaray'da 1985-1991 yıllarında futbol oynayan efsane isimlerden Cevad Prekazi, başkentin köklü kulüpleri Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü'ne ziyarette bulundu.

Galatasaray'da 1985-1991 yıllarında futbol oynayan efsane isimlerden Cevad Prekazi, başkentin köklü kulüpleri Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü'ne ziyarette bulundu.

İklim değişikliği ile mücadele ve yeşil dönüşümü sağlamak amacıyla ATO Congresium'da gerçekleştirilecek "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi/Fuarı"na katılmak üzere Ankara'da bulunan iklim elçisi Prekazi, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'la başkent kulüplerini ziyaret etti.

Gürsel Baran ve Prekazi'nin ilk durağı, Gençlerbrirliği Kulübü oldu. Burada ikiliyi Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş ve teknik direktörü Metin Diyadin oldu.

Niyazi Akdaş, önemli bir program için bir araya geldiklerini dile getirerek, "Gerçekten çok önemli bir program. Farkındaylık yarattıkları için ATO'ya şükranlarımı sunuyorum. Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmalıyız. Maalesef şu an böyle değil. Türkiye'de ormanlar kesiliyor, apartmanlar dikiliyor, dere yataklarına siteler yapılıyor. Çok önemli konular bunlar." ifadelerini kullandı.

Gürsel Baran da Gençlerbirliği Kulübüne teşekkür ederek, "ATO olarak önemli bir etkinlik hazırlığı içerisindeyiz. Biz dedelerimizden, ağaçlardan meyveler kopardığımız bir ortam aldık, çocuklarımıza da böyle bir dünya hediye edelim. Doğa 'Bundan sonra bizim kurallarımıza uymazsanız sizin işiniz zor.' dedi. Prekazi de çok sıcak bir insan. İnanılmaz diyalog kurabildiğiniz birisi. Çok kıymetli bir insan. Birkaç günlük etkinliğimiz için geldi. Ankaragücü ve Gençlerbirliği'ne de uğramadan olmazdı." diye konuştu.

Prekazi ise doğanın önemine vurgu yaparak, "Ormanları kesiyorlar, sular problemli. Binalar, betonlar yapıyorlar. Sanki beton daha güzel. Dünyada her yerde var bu. Doğduğum yerde müthiş bir nehir vardı, su içiyorduk. Şimdi içemezsiniz. Her yerde su kirli. Sanki mahsus yapıyorlar, yaptırılıyor. Suyun kıymetini bilmiyoruz." dedi.

Sarı-kırmızılıların efsane futbolcusu Prekazi, Ankara takımlarının Süper Lig'de olmamasını, "Ankara'dan Süper Lig'de bir takımın olmaması da Türk futbolu için rezalettir. Ben futbol oynarken Trabzon deplasmanından sonra en zorlandığım dış saha Ankara deplasmanlarıydı." şeklinde eleştirdi.

Galatasaray'ın bu sezonki durumu ve UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona karşısındaki mücadelesi üzerine gelen soruya Prekazi, "Ne Barcelona'sı, ligde neredesin? Kim getirdi o futbolcuları? Futbolda her zaman ne yaptığın, ne bıraktığın önemli. Futbol antrenörlerin işidir. İyi sonuç alırsan kalırsın, kötü sonuçta gidersin. Kimleri getirdin, kim getirdi? Bu duruma kim getirdi Galatasaray'ı?" cevabını verdi.

Ziyaret, Akdaş'ın Gürsel Baran ve Prekazi'ye verdiği Gençlerbirliği formalarıyla sona erdi.

İkinci ziyaret MKE Ankaragücü'ne

Gürsel Baran ve Prekazi, ikinci ziyaretlerini MKE Ankaragücü Kulübüne yaptı.

Burada ikiliyi sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri ve takımın teknik direktörü Mustafa Dalcı'yla futbolcular karşıladı.

Prekazi bir süre sarı-lacivertli futbol takımının antrenmanını da takip etti. Ziyaretin sonunda Baran ve Prekazi'ye MKE Ankaragücü forması hediye edildi.

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Gençlerbirliği, Galatasaray, Ankaragücü, Prekazi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'ın efsane ismi Prekazi, başkent kulüplerini ziyaret etti - Son Dakika


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