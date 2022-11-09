Galatasaraya eski dosttan ziyaret! Unutulmaz file bekçisi Mondragon, Ofspor maçında tribündeki yerini aldı - Son Dakika
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Galatasaraya eski dosttan ziyaret! Unutulmaz file bekçisi Mondragon, Ofspor maçında tribündeki yerini aldı

09.11.2022 00:30

Galatasaray'ın efsane kalecisi Mondragon, Ofspor ile oynanan Türkiye Kupası maçını tribünlerde izledi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Galatasaray, sahasında Ofspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmayı Nef Stadı'nda izlemeye gelenler arasında sürpriz bir misafir de vardı.

MUSLERA İLE MAÇI İZLEDİ

5 yıl Galatasaray forması giyen efsane kaleci Faryd Mondragon, sarı-kırmızılıların Ofspor ile oynadığı mücadeleyi Nef Stadı'nda izledi. Muslera ile birlikte mücadeleyi takip eden eski kalecinin son hali ise sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray efsanesi Mondragon, Ofspor maçında ortaya çıktı! Görenler 'Çok yaşlanmış' demeden edemedi

"ÇOK YAŞLANMIŞ"

Sosyal medyada bazı kullanıcılar Mondragon için "Çok yaşlanmış" yorumlarında bulunurken, sarı-kırmızılılar ise eski kaleciye sevgi gösterisinde bulundu.

Galatasaray efsanesi Mondragon, Ofspor maçında ortaya çıktı! Görenler 'Çok yaşlanmış' demeden edemedi
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Türkiye Kupası, Galatasaray, Mondragon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaraya eski dosttan ziyaret! Unutulmaz file bekçisi Mondragon, Ofspor maçında tribündeki yerini aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaraya eski dosttan ziyaret! Unutulmaz file bekçisi Mondragon, Ofspor maçında tribündeki yerini aldı - Son Dakika
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