Galatasaraya eski dosttan ziyaret! Unutulmaz file bekçisi Mondragon, Ofspor maçında tribündeki yerini aldı

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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Galatasaray, sahasında Ofspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmayı Nef Stadı'nda izlemeye gelenler arasında sürpriz bir misafir de vardı.

MUSLERA İLE MAÇI İZLEDİ

5 yıl Galatasaray forması giyen efsane kaleci Faryd Mondragon, sarı-kırmızılıların Ofspor ile oynadığı mücadeleyi Nef Stadı'nda izledi. Muslera ile birlikte mücadeleyi takip eden eski kalecinin son hali ise sosyal medyada gündem oldu.

"ÇOK YAŞLANMIŞ"

Sosyal medyada bazı kullanıcılar Mondragon için "Çok yaşlanmış" yorumlarında bulunurken, sarı-kırmızılılar ise eski kaleciye sevgi gösterisinde bulundu.