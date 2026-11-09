Galatasaray'ın efsanesi Cevad Prekazi Belgrad'da 69 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Galatasaray'ın efsanesi Cevad Prekazi Belgrad'da 69 yaşında hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Galatasaray, 69 yaşında Belgrad'da hayatını kaybeden efsane futbolcusu Cevad Prekazi için başsağlığı mesajı yayımladı. Kulüp, Prekazi'nin attığı unutulmaz gollerle bir nesli Galatasaraylı yaptığını ve adının sarı-kırmızı atan kalplerde daima yaşayacağını belirtti.

Galatasaray, efsane futbolcularından Cevad Prekazi'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran, futboluyla ve karakteriyle hafızalarımızda iz bırakan Cevad Prekazi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Attığı unutulmaz gollerle, yaşattığı tarifsiz sevinçlerle bir nesli Galatasaraylı yapan Prekazi'nin adı, sarı-kırmızı atan kalplerde daima yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Hayatı ve futbolculuk kariyeri

Cevad Prekazi, 18 Ağustos 1957'de Kosova'nın Mitroviça kentinde dünyaya geldi.

Futbolculuk kariyerine Partizan'da başlayan Prekazi, 1976-1983 yıllarında bu takımda forma giydi.

1984 yılında Hajduk Split'te görev yapan Cevad Prekazi, kısa bir ABD serüveninin ardından 1985'te Galatasaray'a transfer oldu.

Prekazi, 6 sene formasını giydiği ve 40 kez fileleri havalandırdığı sarı-kırmızılı takımda 2 lig şampiyonluğu yaşadı.

Cevad Prekazi, 15 Mart 1989'da Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final maçında Monaco'ya yaklaşık 40 metreden attığı golle tarihe geçti.

Galatasaray'ın en önemli oyuncularından biri olan Prekazi, müthiş sol ayağı, frikik golleri ve asistleriyle hafızalara kazındı.

Türkiye'de Galatasaray'ın yanı sıra Altay ve Bakırköyspor'da da oynayan Cevad Prekazi, 8 Kasım Pazar günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 69 yaşında hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
GalatasarayBelgradPrekaziGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
13 yaşındaki Melek’in acı sonu Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı 13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
Şirket aracı kullananlar dikkat Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Petrolde sert düşüş Piyasalarda tüm dengeler değişti Petrolde sert düşüş! Piyasalarda tüm dengeler değişti
Beklenen buluşma gerçekleşti Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi Beklenen buluşma gerçekleşti! Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi
Polis “Alkol haram, içme“ dedi Sürücünün yanıtı bakın ne oldu Polis "Alkol haram, içme" dedi! Sürücünün yanıtı bakın ne oldu
12:39
İzmir’de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama İtfaiye ekipleri olay yerinde
İzmir'de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama! İtfaiye ekipleri olay yerinde
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
12:17
COP31 başladı Bakan Kurum’dan dünyaya “iklim politikası“ mesajı
COP31 başladı! Bakan Kurum’dan dünyaya "iklim politikası" mesajı
12:02
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
11:51
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı
Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
11:38
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 12:51:13. #.0.3#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın efsanesi Cevad Prekazi Belgrad'da 69 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android