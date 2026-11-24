Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki maçlarında yer verdiği Filistin'e destek pankartlarının, UEFA'ya şikayet edildiğinin gündeme gelmesine karşın Aston Villa karşılaşmasında da statta kullanılmaya devam edildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin taraftarların Filistin'e destek pankartları nedeniyle kulübü UEFA'ya şikayet ettiğini açıklamıştı. Özbek, söz konusu tutumun siyasi değil, insani ve vicdani bir duruş olduğunu ifade etmişti.

Şikayet ve olası yaptırım iddialarına rağmen sarı-kırmızılı kulüp, Avrupa kupalarındaki maçlarında bu pankartlara yer vermeyi sürdürdü. Pankartlar Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasındaki Aston Villa mücadelesinde de stadyumda yer aldı. RAMS Park'ta, "İnsanlık bir olsun, Siyonizm yok olsun", "Gazze'yi asla unutma, soykırıma sessiz kalma" ve "İnsanlığın onuru, şerefi ve gururu sensin Gazze" yazılı pankartlar açıldı.