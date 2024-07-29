Galatasaray'ın genç kalecisi Jankat Yılmaz Adanaspor'a kiralandı

Spor

Galatasaray, altyapısından yetişen 19 yaşındaki kalecisi Jankat Yılmaz'ın Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a kiralandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzaladığımız akademi oyuncumuz Jankat Yılmaz, 2024-2025 sezonu sonuna kadar Adanaspor'a kiralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.