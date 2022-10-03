Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'tan Kerem'e son uyarı! Barış Alper formayı alabilir

Galatasaray'da performansı beğenilmeyen isimlerin başında gelen Kerem Aktürkoğlu, son dönemde yaptığı top kayıplarıyla hem teknik heyeti hem de taraftarı çileden çıkardı. Adana Demirspor maçında 11 top kaybı yapan, 25 ikili mücadelede yüzde 36, 12 dripling denemesinde ise yüzde 25 başarı sağlayan Kerem'e hocası Okan Buruk'tan uyarı geldi. Bu görüşme sonucunda da hatalarını düzeltmezse genç oyuncu yedek kulübesine çekilecek.

FORMA BARIŞ ALPER'İN OLABİLİR

futbolcuları ile samimi diyalog içinde olan Buruk, oyuncusuna hatalarını ve istediklerini detaylı anlatacak. Antrenman performansı da Okan Buruk ile teknik heyeti tatmin etmezse yıldız futbolcu bu sezon ilk kez bir maça yedek kulübesinde başlayacak.

Hem oyuncusunu korumak hem de Kerem'in performansını artırması adına 'mesaj' niteliğinde değişim hamlesi bekleniyor. Barış Alper Yılmaz'ın form durumu da Kerem'in geçer not alamaması halinde 11'e kimin monte edileceğini netleştirecek.