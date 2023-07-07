Galatasaray'ın Lucas Torreira'sı 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Sezon öncesi çalışmaları kapsamında Hull City ile hazırlık maçı oynayan Galatasaray'da Lucas Torreira, talihsiz bir sakatlık geçirmişti. Deneyimli orta sahanın 3 hafta takımdan ayrı kalacağı düşünülüyor.

"ZORLANMA VE ÖDEM TESPİT EDİLDİ"

Sakatlığa ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol A takımımızın Hull City ile oynadığı hazırlık maçında aldığı darbe sonucu sol dizinde esneme olan oyuncumuz Lucas Torreira'nın bugün sponsor hastanemizde çekilen MR'ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." denildi. 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Torreira, Galatasaray'ın 25-26 Temmuz'da oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. öne eleme mücadelesinde takımı yalnız bırakabilir.

LAZIO PEŞİNDE

Öte yandan Lucas Torreira'ya Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Son olarak Galatasaray, Lazio'nun yaptığı 12 milyon euroluk teklifi düşünmeden reddetmişti.