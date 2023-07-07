Galatasaray'ın Lucas Torreira'sı 3 hafta sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
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Galatasaray'ın Lucas Torreira'sı 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Galatasaray'ın Lucas Torreira'sı 3 hafta sahalardan uzak kalacak

07.07.2023 10:15

Galatasaray'ın sezon öncesi hazırlık maçında Hull City ile oynadığı maçta sakatlanan Lucas Torreira'nın sol dizinde 2. derece zorlanma ve kemik ödemi tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı. Öte yandan Galatasaray, Lazio'nun 12 milyon euroluk teklifini reddetti.

Sezon öncesi çalışmaları kapsamında Hull City ile hazırlık maçı oynayan Galatasaray'da Lucas Torreira, talihsiz bir sakatlık geçirmişti. Deneyimli orta sahanın 3 hafta takımdan ayrı kalacağı düşünülüyor.

"ZORLANMA VE ÖDEM TESPİT EDİLDİ"

Sakatlığa ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol A takımımızın Hull City ile oynadığı hazırlık maçında aldığı darbe sonucu sol dizinde esneme olan oyuncumuz Lucas Torreira'nın bugün sponsor hastanemizde çekilen MR'ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." denildi. 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Torreira, Galatasaray'ın 25-26 Temmuz'da oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. öne eleme mücadelesinde takımı yalnız bırakabilir.

LAZIO PEŞİNDE

Öte yandan Lucas Torreira'ya Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Son olarak Galatasaray, Lazio'nun yaptığı 12 milyon euroluk teklifi düşünmeden reddetmişti.

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Mertens-Torreira
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Lucas Torreira, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Lucas Torreira'sı 3 hafta sahalardan uzak kalacak - Son Dakika


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