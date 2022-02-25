Galatasaray'ın rakibi belli oluyor - Son Dakika
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Galatasaray'ın rakibi belli oluyor

25.02.2022 02:18
Galatasaray'ın rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçların ardından son 16'ya kalan takımlar belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçların ardından son 16'ya kalan takımlar belli oldu. Yarın çekilecek kurayla Galatasaray'ın da rakibi netleşecek.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçlarının tamamlanmasının ardından son 16'ya yükselen takımlar belli oldu.

Tamamlanan maçların ardından Barcelona, Sevilla, Real Betis, Porto, Braga, Atalanta, Leipzig, Rangers, PSV Eindhoven, Vitesse, Leicester City, Bodo/Glimt, Marsilya, Partizan, Slavia Prag, PAOK, Galatasaray'ın da içinde yer aldığı son 16 için vize aldı. Yarın saat 14.00'te çekilecek kura sonucunda Galatasaray'ın da rakibi belli olacak. - İSTANBUL

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Galatasaray, Play Off, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Galatasaray'ın rakibi belli oluyor - Son Dakika
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