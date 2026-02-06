Galatasaray\'ın rakibini paramparça ettiler

İtalya Kupası çeyrek finalinde Atalanta, sahasında Juventus'u 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Stadio di Bergamo'da oynanan karşılaşmada Atalanta baştan sona üstün bir oyun sergiledi. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 27. dakikada penaltıdan Gianluca Scamacca, 77. dakikada Kamaldeen Sulemana ve 85. dakikada Mario Pasalic kaydetti.
Juventus, mücadele boyunca rakibi karşısında varlık gösteremezken, milli futbolcu Kenan Yıldız karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
