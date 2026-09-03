Galatasaray\'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu UEFA\'ya bildirildi, Osimhen ve Sane listede

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği kadro belli oldu. Sarı-kırmızılıların UEFA'ya bildirdiği listede yeni transferler de yer aldı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda kaleci olarak Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz ve Enes Emre Büyük bulunuyor.

Savunmada Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, El Chadaille Bitshiabu, Wilfried Singo, Eren Elmalı, İsmail Jakobs ve Roland Sallai yer aldı.

Orta saha oyuncuları ise Aleksey Batrakov, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Mario Lemina, Lucas Torreira, Renato Nhaga, Lesley Ugochukwu ve Yunus Akgün oldu.

Sarı-kırmızılıların forvet hattında ise Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Rafael Leao, Leroy Sane ve Deniz Gül bulunuyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Sporting CP ile karşılaşacak. Mücadele 9 Eylül Çarşamba günü TSİ 22.00'de oynanacak.