Galatasaray'ın şartlarını kabul etti! İşte yeni Muslera

Yıldız kaleci Fernando Muslera'nın ayrılışıyla birlikte kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Lyon forması giyen Brezilyalı eldiven Lucas Perri ile anlaştı.

ANLAŞMA TAMAM

Bein Sports'ta yer alan habere göre Galatasaray, Lucas Perri ile el sıkıştı. Oyuncu tarafı, Galatasaray'a gelmeye istekli olduğunu ve şartları kabul ettiğini belirtti. Ancak, Lyon kulübü ile bonservis pazarlığı devam edecek.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Lyon'da 45 maçta kaleyi koruyan Perri, kalesinde 60 gol gördü ve 13 maçta kalesini gole kapadı. 2028'e kadar Lyon ile sözleşmesi bulunan Perri'nin piyasa değeri 10 milyon Euro olarak belirtiliyor.