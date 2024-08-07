Galatasaray'ın Süper Lig'deki Rakipleriyle İstatistikleri - Son Dakika
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Galatasaray'ın Süper Lig'deki Rakipleriyle İstatistikleri

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçla başlayacak son şampiyon Galatasaray, bu kulvarda en çok Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 66 sezonda Fenerbahçe ile 134 kez karşılaştı. Lig tarihinde bu sezonki rakipleri arasında en çok galibiyeti Beşiktaş'ı 50 defa yenerek alan Galatasaray, en çok golü de 165 kez ile yine siyah-beyazlıların ağlarına gönderdi. En fazla golü (163) Fenerbahçe'den yiyen sarı-kırmızılılar, en fazla yenilgiyi de (53) yine sarı-lacivertliler karşısında yaşadı. Sarı-kırmızılılar, ligde ilk kez Eyüpspor ve Bodrum FK ile karşılaşacak. Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ilk defa ikas Eyüpspor ve Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de Eyüpspor'la 14 ve 33. haftada, Bodrum FK ile de 13 ve 32. haftada maç yapacak. Bu sezonki rakipleriyle maçları Galatasaray'ın, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:

07.08.2024 15:08
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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçla başlayacak son şampiyon Galatasaray, bu kulvarda en çok Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 66 sezonda Fenerbahçe ile 134 kez karşılaştı.

Lig tarihinde bu sezonki rakipleri arasında en çok galibiyeti Beşiktaş'ı 50 defa yenerek alan Galatasaray, en çok golü de 165 kez ile yine siyah-beyazlıların ağlarına gönderdi.

En fazla golü (163) Fenerbahçe'den yiyen sarı-kırmızılılar, en fazla yenilgiyi de (53) yine sarı-lacivertliler karşısında yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, ligde ilk kez Eyüpspor ve Bodrum FK ile karşılaşacak

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ilk defa ikas Eyüpspor ve Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de Eyüpspor'la 14 ve 33. haftada, Bodrum FK ile de 13 ve 32. haftada maç yapacak.

Bu sezonki rakipleriyle maçları

Galatasaray'ın, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:

TakımlarOGBMAY
Fenerbahçe134374453130163
Beşiktaş132504339165137
Trabzonspor102452532136116
Samsunspor624114713346
Göztepe603513129544
Kayserispor563417512244
Antalyaspor563514710846
Konyaspor4633858931
Çaykur Rizespor44307710647
Kasımpaşa4026778042
Adana Demirspor4023896732
Sivasspor3622777946
İstanbul Başakşehir3217965737
Alanyaspor169343818
Gaziantep108112310
Hatayspor85-31610

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın Süper Lig'deki Rakipleriyle İstatistikleri - Son Dakika

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