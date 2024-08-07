Galatasaray'ın Süper Lig'deki Rakipleriyle İstatistikleri

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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçla başlayacak son şampiyon Galatasaray, bu kulvarda en çok Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 66 sezonda Fenerbahçe ile 134 kez karşılaştı.

Lig tarihinde bu sezonki rakipleri arasında en çok galibiyeti Beşiktaş'ı 50 defa yenerek alan Galatasaray, en çok golü de 165 kez ile yine siyah-beyazlıların ağlarına gönderdi.

En fazla golü (163) Fenerbahçe'den yiyen sarı-kırmızılılar, en fazla yenilgiyi de (53) yine sarı-lacivertliler karşısında yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, ligde ilk kez Eyüpspor ve Bodrum FK ile karşılaşacak

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ilk defa ikas Eyüpspor ve Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de Eyüpspor'la 14 ve 33. haftada, Bodrum FK ile de 13 ve 32. haftada maç yapacak.

Bu sezonki rakipleriyle maçları

Galatasaray'ın, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:

Takımlar O G B M A Y Fenerbahçe 134 37 44 53 130 163 Beşiktaş 132 50 43 39 165 137 Trabzonspor 102 45 25 32 136 116 Samsunspor 62 41 14 7 133 46 Göztepe 60 35 13 12 95 44 Kayserispor 56 34 17 5 122 44 Antalyaspor 56 35 14 7 108 46 Konyaspor 46 33 8 5 89 31 Çaykur Rizespor 44 30 7 7 106 47 Kasımpaşa 40 26 7 7 80 42 Adana Demirspor 40 23 8 9 67 32 Sivasspor 36 22 7 7 79 46 İstanbul Başakşehir 32 17 9 6 57 37 Alanyaspor 16 9 3 4 38 18 Gaziantep 10 8 1 1 23 10 Hatayspor 8 5 - 3 16 10

Kaynak: AA