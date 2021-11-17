Galatasaray'ın tüm maçlarını izleyen Vitor Pereira, zayıf noktayı belirledi: Duran toplar

Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Galatasaray ile Fenerbahçe pazar günü karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi sarı-kırmızılıların maçlarını ekibiyle detaylıca inceleyen Vitor Pereira, Galatasaray'ı yıkacak planı buldu.

GALATASARAY'IN HAVA TOPLARINDA YAŞADIĞI ZAAFLAR NOT EDİLDİ

Fanatik'in haberine göre; Vitor Pereira ve ekibi, Galatasaray 'ın sezon başından beri oynadığı maçları izledi ve rakibi detaylı bir şekilde analiz etti. Sarı-kırmızılıların da hava toplarını savunmada yaşadığı zaaflar not edildi. Ayrıca Fenerbahçe'nin ezeli rakibine karşı önemli bir avantajı daha var; boy uzunluğu üstünlüğü. Galatasaray'ın iki stoperi Marcao ve Nelsson ile orta saha oyuncusu Berkan'ın boyları 1.85 m. ve düzenli 11'deki en uzun isimler konumunda.

FENERBAHÇE'DE USTA AYAKLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Genel kadrodaki en uzun oyuncular ise 1.91 m. boyunda Diagne ve Luyindama. Fenerbahçe'de stoperler Szalai 1.92 m., Min-jae Kim ve Marcel Tisserand 1.90 m.; forvetler Serdar Dursun 1.90 m., Berisha ise 1.88 m. ile Sarı-Kırmızılı rakiplerine oranla ciddi bir avantaja sahip. Vitor Pereira'nin duran toplar için tek silahı uzun boy değil. Bunları etkili bir şekilde kullanabilen Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Jose Sosa gibi usta ayaklara da sahip.