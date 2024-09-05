Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

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Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi için bildirdiği kadroda 22 futbolcu yer aldı.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak Galatasaray'ın bu organizasyonda mücadele edeceği kadro belli oldu. Sarı-kırmızılıkların, UEFA'ya bildirdiği kadroda 22 futbolcu yer aldı.

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Tottenham, Ajax, PAOK, AZ Alkmaar, Malmö, Dinamo Kiev, Elfsborg ve RFS ile karşı karşıya gelecek. Aslan ilk maçını da 25 Eylül'de evinde Yunan ekibi PAOK ile oynayacak.

Sarı-kırmızılıların, UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Fernando Muslera, Batuhan Şen, Günay Güvenç

Defans: Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı

Orta saha: Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Lucas Torreira

Forvet: Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz - İSTANBUL