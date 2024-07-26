Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert mutlu ve heyecanlı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert mutlu ve heyecanlı

Galatasaray'ın Danimarka'nın Kopenhag Kulübünden transfer ettiği Elias Jelert, transferinden dolayı çok mutlu olduğunu ve taraftarlarla bir an önce buluşmak istediğini söyledi. Jelert, takımda Victor Nelsson ile arkadaş olduğunu ve onun yardımıyla daha da iyi bir arkadaşlık kuracaklarını belirtti. Ayrıca, Galatasaray taraftarının büyük bir kitlesi olduğunu ve onlar için mücadele etmekten mutluluk duyacağını ifade etti.

26.07.2024 19:37
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Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın Danimarka'nın Kopenhag Kulübünden kadrosuna kattığı 21 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu.

Transferinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Jelert, "Bir an önce taraftarlarımızla karşılaşıp onlara merhaba demek istiyorum. Sağlık kontrolleri oldu. Çok heyecanlıydım. Bugün de buradayım, takımla ilk günüm. Çok mutlu ve heyecanlı hissediyorum. RAMS Park'ta oynadığım zaman gördüm, inanılmaz bir taraftar vardı. Şimdi onlar için mücadele edeceğim için de çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Victor Nelsson'un milli takımdan arkadaşı olduğunu aktaran Jelert, "Beni burada çok iyi bir şekilde karşıladı. Üç senedir de burada. Birçok sorumu ona sorabileceğim ve bana çok yardımcı olacaktır. Daha da iyi arkadaş olacağımıza inanıyorum. Taraftarımız için oynamayı dört gözle bekliyorum. Çok büyük bir taraftar kitlesi olduğunu biliyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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