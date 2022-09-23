Wanda Nara ile olan ilişkisi sona eren Mauro Icardi'nin jest ve mimikleri gündem oldu - Son Dakika
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Wanda Nara ile olan ilişkisi sona eren Mauro Icardi'nin jest ve mimikleri gündem oldu

23.09.2022 14:15

Wanda Nara ile ilişkisi sona eren Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'nin mental durumunun bu durumdan sonra ne yönde etkileneceği merak edilirken, yıldız futbolcunun sabah antrenmanında yüzünün gülmesi ve neşeli hareketleri dikkat çekti.

Yaptıkları her hareketle gündeme oturan Mauro Icardi- Wanda Nara ilişkisi sona erdi. Nara aldığı kararla Arjantinli golcü ile ayrıldığını sosyal medyadan açıklarken, dünyaca ünlü futbolcunun bu duruma ne reaksiyon vereceği merak konu su olmuştu.

"ANLAYIŞ RİCA EDİYORUM"

Wanda Nara kişisel sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

ICARDI'NİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Ayrılık sonrası Icardi'nin mental durumu çok merak edilirken, dünyaca ünlü futbolcu sabah antrenmanında görüntülendi. Arjantinli yıldızın mutlu ve yüzünün güldüğü halleri taraftarın yüreğine adeta su serpti.

Wanda Nara terk ettikten sonra ilk kez görüntülendi! Icardi'nin jest ve mimikleri çok konuşulur

Sosyal medyadaki paylaşımlardan bazıları şöyle;

Wanda Nara terk ettikten sonra ilk kez görüntülendi! Icardi'nin jest ve mimikleri çok konuşulur
Wanda Nara terk ettikten sonra ilk kez görüntülendi! Icardi'nin jest ve mimikleri çok konuşulur
Wanda Nara terk ettikten sonra ilk kez görüntülendi! Icardi'nin jest ve mimikleri çok konuşulur
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Son Dakika Spor Wanda Nara ile olan ilişkisi sona eren Mauro Icardi'nin jest ve mimikleri gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Wanda Nara ile olan ilişkisi sona eren Mauro Icardi'nin jest ve mimikleri gündem oldu - Son Dakika
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