"10 numara DRIEEES MERTEEEEENS! Galatasaray taraftarı kararını verdi. 10 numara bir kez daha dünyaca ünlü bir yıldıza, Dries Mertens'e emanet!"

Kaynak: AA

Dries Mertens, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray'da Mertens, 10 numaralı formayı giyecek - Son Dakika

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