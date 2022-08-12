Galatasaray'da Mertens, 10 numaralı formayı giyecek - Son Dakika
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Galatasaray'da Mertens, 10 numaralı formayı giyecek

12.08.2022 20:20
Galatasaray'da Mertens, 10 numaralı formayı giyecek

Galatasaray'ın yıldız transferi Dries Mertens, yeni sezonda 10 numaralı formayı terletecek.

Galatasaray'ın yıldız transferi Dries Mertens, yeni sezonda 10 numaralı formayı terletecek.

Galatasaray taraftarı, sarı-kırmızılı kulübün resmi fan token partneri Socios.com'un düzenlediği anketle Mertens'in forma numarasını belirledi.

Socios.com'un uygulamasını indirerek 1 $GAL Fan Token alan taraftarlar, 10, 16 ve 21 forma numaraların yer aldığı ankete oy kullandı. Taraftarların çoğunluğu, Belçikalı futbolcunun 10 numaralı formayı giymesini tercih etti.

Anket sonucunu sosyal medya hesabından duyuran Socios.com, şu ifadeleri kullandı:

"10 numara DRIEEES MERTEEEEENS! Galatasaray taraftarı kararını verdi. 10 numara bir kez daha dünyaca ünlü bir yıldıza, Dries Mertens'e emanet!"

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Kaynak: AA

Dries Mertens, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Mertens, 10 numaralı formayı giyecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Galatasaray'da Mertens, 10 numaralı formayı giyecek - Son Dakika
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